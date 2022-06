La Stampa – Bremer vicino all’Inter ma affare non chiuso. “Cairo chiede 50 mln ma…”

"Bremer è vicino all’Inter, ma non così da poter parlare di operazione chiusa: il brasiliano, nelle riflessioni del patron Urbano Cairo, ha un valore di 50 milioni di euro, cifra che i nerazzurri considerano fuori giri e che solo in Premier può avere un senso. Tottenham o Chelsea, le possibili candidate a spingersi tanto avanti e a Londra, in questa settimana, rivolgerà le sue attenzioni il direttore sportivo Davide Vagnati", spiega il quotidiano che rimarca come, a 7 giorni dall'inizio del ritiro, Bremer sia, ad oggi, tra i convocati.