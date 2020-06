Brescia, allarme Tonali: problema muscolare in amichevole, oggi gli accertamenti

In casa Brescia è scattato l’allarme Sandro Tonali. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nell’amichevole disputata ieri e persa contro l’Udinese per 2-0, il centrocampista delle ‘Rondinelle‘ e della Nazionale è stato costretto ad abbandonare il campo al 43′ del primo tempo per un problema muscolare.

Tonali, obiettivo di mercato per il centrocampo della prossima stagione, sosterrà oggi tutti gli accertamenti per valutare l’entità dello stop. Le sensazioni restano positive: l’infortunio non sembra grave.