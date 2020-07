SM – Inter-Brescia, Conte non rischia Brozovic: un big verso la prima esclusione

Profilo basso per battere la concorrenza e per evitare di deconcentrare la squadra in vista della sfida di questa sera contro il Brescia a San Siro. L’Inter archivia momentaneamente l’arrivo di Achraf Hakimi, che nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà per cinque anni ai nerazzurri, e pensa alla gara contro le ‘Rondinelle‘.

Sport Mediaset offre gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione che Antonio Conte schiererà a San Siro questa sera: “Turnover obbligato per l’allenatore dell’Inter, che non rischierà Brozovic e deve decidere se far rifiatare Eriksen, apparso un po’ stanco nelle ultime uscite. Tornano dal primo minuto Bastoni, Moses e Young, mentre Lukaku può riposare per la prima volta: pronti Sanchez e Lukaku a guidare l’attacco della formazione nerazzurra“.