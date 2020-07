Nel Brescia che questa sera affronterà l’Inter a San Siro non ci sarà Romulo: il centrocampista brasiliano, come comunicato dallo stesso club lombardo, ha scelto di non prolungare il proprio contratto con le Rondinelle, scaduto il 30 giugno. Questo il comunicato ufficiale:

Il brasiliano Souza Orestes Caldeira Romulo ha scelto di non continuare il rapporto pertanto, la collaborazione tra Club e giocatore, in scadenza oggi, può considerarsi conclusa.

(bresciacalcio.it)