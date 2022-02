All. Brest: “Satriano? Siamo molto felici che sia con noi. Ci permette di…”

L'attaccante uruguaiano ha già segnato 3 reti con la sua nuova maglia: dopo la doppietta al Troyes, ieri il gol al Reims

3 gol in 4 partite, di cui solo 2 da titolare: il prestito al Brest di Martin Satriano si sta rivelando un'ottima scelta, sia per il giocatore che per l'Inter. Michel Der Zakarian, allenatore del club francese, ha elogiato l'attaccante uruguaiano: "Satriano è un giovane che ci ha prestato l'Inter, che ci permette di aumentare la competizione in squadra. Il suo bagaglio comprende tecnica, movimenti, finalizzazione, e siamo molto felici che possa creare opportunità con noi".