Briaschi: “Dybala-Inter? Nessun tradimento. Quando sento la Juve su Di Maria…”

Massimo Briaschi ha parlato alla vigilia della sfida di campionato tra Genoa e Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore su Dybala

“Francamente quando sento che la Juve è interessata a Di Maria, che non è certo un ragazzino e pretende un ingaggio importantissimo, penso che al posto suo avrei preferito tenermi Dybala. E’ altrettanto vero, però, che per sposarsi bisogna essere in due e forse in questa trattativa c’è stata poca volontà reciproca. Probabilmente la Juventus si aspettava di più dal giocatore, anche dal punto di vista fisico, e la proposta che gli è stata avanzata ha tenuto conto di ciò. Dybala, da parte sua, non l’ha invece ritenuta adeguata e per questo non l’ha accettata.