Briatore: “Ora solo il Milan può perdere il campionato. Ma l’Inter è più forte”

In collegamento all’evento Il Foglio a San Siro, Flavio Briatore ha parlato così della corsa scudetto dopo il ko dell’Inter di ieri a Bologna: “L’Inter è la squadra più forte, ma ora il Milan è favorito per lo scudetto. L’Inter doveva vincere, anche moralmente è una bella botta. Solo il Milan ora può perdere il campionato.

Juve? Basta fare cavolate con gli allenatori. Allegri vinceva, la squadra era solida, ci vuole stabilità. Si è trovato una squadra con giocatori non decisi da lui, io gli darei fiducia. Rischiamo di finire terzi, per come siamo partiti è un ottimo risultato.