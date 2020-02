Briatore: “Inter? Temo di più la Lazio. Sono tranquillo, se giochiamo come all’andata…”

Flavio Briatore, grande tifoso della Juventus, ha affidato a Tuttosport i suoi pensieri in vista del big match di domani sera contro l’Inter: “Se giochiamo come a San Siro sono tranquillo, non c’è problema, anche se l’Inter è forte e Conte ha saputo rimotivarla alla grande. Quella di Milano all’andata è stata l’unica vera grande partita della Juve in questa stagione. Di sicuro se come pare si giocherà a porte chiuse questo sarà uno svantaggio per noi. Però mi aspetto che certi giocatori tornino a fare la differenza perché è una partita fondamentale per lo scudetto. Anche se in questo senso la rivale che temo di più non è l’Inter, ma la Lazio“.