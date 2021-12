Brighi: “Scudetto, Inter la più strutturata. Quel Roma-Samp del 2010…”

L'ex giocatore dice la sua sulla corsa scudetto e torna poi sulla stagione 2009/10 quando indossava la maglia della Roma

Intervistato da Footballnews24, Matteo Brighi dice la sua sulla corsa scudetto. L'ex giocatore torna poi sulla stagione 2009/10 quando con la maglia della Roma contese lo scudetto all'Inter fino alla fine: "É un bel campionato, le squadre davanti stanno facendo molto bene: il Napoli sta facendo un campionato che magari non tutti si aspettavano, l’Atalanta sta confermando quanto di buono mostrato negli ultimi anni, il Milan è sempre in scia e l’Inter, che è la più strutturata, sta tornando a macinare risultati".

“Siamo capitati negli anni in cui l’Inter vinceva in Italia e anche in Europa. L’anno di Ranieri è forse mancato un pezzo di stagione, perché non eravamo partiti benissimo. C’è stata una lunga rincorsa e quando rincorri tanto ti trovi a non poter più sbagliare: la partita persa contro la Sampdoria ci ha tagliato le gambe. Però ci sono solo da fare i complimenti a quella Roma che in quegli anni ha dato tutto ma purtroppo ha trovato un’Inter che lasciava davvero poco agli altri”.