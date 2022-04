Brini: “Inter-Roma al momento giusto per i nerazzurri. Dopo la Coppa Italia…”

Il pensiero dell'ex calciatore a proposito della sfida in programma domani pomeriggio al Meazza

Fabio Brini, ex portiere e ora allenatore, è intervenuto nel corso del TMW News per affrontare vari temi a partire dalla super sfida tra Inter e Roma. "Sarà una gran gara -ha detto- ma credo che arrivi al momento giusto per i nerazzurri vista la vittoria del derby in Coppa, è un successo che ha dato una forza maggiore alla squadra di Inzaghi. Fermo restando che comunque nella Roma ora c'è grande entusiasmo".