Brio: “Dybala? La Juve non deve farsi condizionare dall’Inter. Fa parte del gioco”

L'ex giocatore della Juventus ha detto la sua sul possibile addio di Dybala, entrato nei radar dell'Inter di Inzaghi

"Nessuno può mettere in discussione il fatto che Paulo Dybala sia un grande giocatore. Alla Juve ha fatto un percorso di crescita, ha messo insieme buoni numeri, gli manca solo, davvero, l’ultimo salto di qualità. Gli è mancata soprattutto la continuità. È normale che la società, di fronte a un giocatore di 28 anni e a un contratto importante faccia alcuni pensieri. Io anche ci penserei un po’: chiariamoci, Dybala non deve dimostrare niente, però in alcune gare di questa stagione ci si aspettava di più. E la Juve deve fare i suoi conti. In questi anni ha firmato contratti pesanti e lunghi con alcuni giocatori che non sempre hanno reso come ci si sarebbe aspettati, e in un momento difficile, di bilanci non bellissimi, può considerare se correre il rischio di ripetere mosse del genere, visto che si legherebbe con Paulo per un periodo lungo. E non deve farsi condizionare dalla possibilità che Dybala finisca all’Inter: fa parte del gioco e non puoi firmare un contratto per fare un dispetto ai nerazzurri".