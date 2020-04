Brocchi: “Tagli stipendi? Mi dà fastidio una cosa. Ibrahimovic al Monza? Ne abbiamo parlato ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato così dello stop per l’emergenza Coronavirus:

“Non posso parlare di calcio, è normale che lo stop sia qualcosa di negativo. Ci ha portato via la soddisfazione di poter andare avanti, saremmo stati quasi alla fine. Le cose che stanno succedendo ti fanno distogliere dal pensiero calcistico, non vediamo l’ora di concludere ma la realtà è che la cosa più importante è la salute e uscire da questa situazione”.

TAGLI STIPENDI – “A me danno fastidio quei presidenti che puntano a tirare acqua al proprio mulino. C’è qualcuno che sta andando addosso ai ragazzi anche di Serie C, il 70% guadagna cifre basse. Bisogna saper distinguere le cose e non generalizzare. Siamo nelle mani del Governo, se decideranno di farci ripartire o no, ci saranno altre persone che sapranno fare il meglio”.

IBRAHIMOVIC – “Se Galliani me lo porta? Saremmo felici. In questo momento, con tutti i problemi economici penso che Ibra sia molto lontano. Ne abbiamo parlato, si sa ed è risaputo ma in questo momento abbiamo chiuso questo discorso. Non è ipotizzabile pensare di portare Ibra al Monza”.