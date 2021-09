Padovan: “Brozovic non è più una scoperta. Inter, attenta all’asso piglia tutto”

Il giornalista ha parlato del centrocampista croato e di come sia importante che il club nerazzurro rinnovi il suo contratto

«Il miglior in campo è stato Brozovic, ma non è una scoperta. Il primo a lavorarci su è stato Spalletti, è una sua intuizione. Sia con Conte che con Inzaghi sta facendo molto bene». Giancarlo Padovan, a Skysport, ha avuto modo di parlare del centrocampista croato e ha detto la sua anche sul suo rinnovo con l'Inter: se ne parla tanto ma la firma non è ancora arrivata.