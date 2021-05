Ranocchia: “Giocare con voi un onore”. Barella dopo ‘la bomba’: “Anche con me e Brozo?”

Il giocatore nerazzurro ha risposto con una battuta al post del compagno di squadra che ieri indossava la fascia da capitano

Li ha guardati un po' così, perplesso. Ha cercato di capire cosa stessero facendo. Era il momento del gol di Brozovic alla Roma e l'esultanza della bomba che ha 'traumatizzato' (in senso ironico, ovviamente) il mondo nerazzurro e pure Ranocchia che passava da lì in quel momento. Il centrocampista croato, al momento della rete, è tornato verso il centro del campo mimando di staccare dal collo il tatuaggio a forma di bomba e ha finto di lanciarla in area con Sensi e Barella che, assecondandolo, hanno fatto finta di ripararsi dallo scoppio. Una scenetta che ha attirato l'attenzione degli interisti e che il difensore nerazzurro ha commentato con un "scienziati".