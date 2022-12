CdS – Brozovic in una bolla dal rumore sordo: errori sui primi due gol argentini

Addirittura 4.5 in pagella per Marcelo Brozovic dopo Croazia-Argentina da parte del Corriere dello Sport. Il quotidiano critica pesantemente la prestazione del centrocampista dell'Inter. "Comincia benino, poi entra in una bolla dal rumore sordo. Perde sulla trequarti argentina il pallone da cui nasce lo 0-2 e anche sul primo gol non è nella posizione in cui lo avrebbe voluto Dalic, cioè davanti alla difesa", si legge infatti questa mattina.