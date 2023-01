GdS – Brozovic, il rientro diventa un caso. A curarlo è il preparatore del Milan

"L’obiettivo di Inzaghi è quello di ritrovarlo con minutaggio crescente nel successivo (e scivoloso) doppio incrocio, in Coppa Italia contro l’Atalanta e in campionato contro il Milan. In generale, però, la sua lunga assenza è diventata un tema complesso, anche perché a “curare” il suo recupero non c’è solo lo staff interista, ma pure il preparatore di fiducia di Marcelo. Si chiama Andreja Milutinovic, è l’uomo che da tempo in privato maneggia i suoi muscoli. Il tutto diventa piuttosto curioso, però, se si scopre che lo stesso professionista, che in questo caso consiglia da vicino uno dei giocatori più strategici di Inzaghi, sia ormai stipendiato dalla concorrenza. E che concorrenza, visto che stavolta c’ha davvero messo lo zampino il Diavolo. Milutinovic sarebbe infatti da qualche mese il cosiddetto “head of performance” del Milan", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Nelle ultime vicissitudini di Marcelo, i consigli a distanza dell’amico hanno avuto discreto peso: una certa prudenza del croato nel recupero dal fastidio al polpaccio non è certo casuale. Probabilmente, se fosse dipeso solo dall’Inter, Brozo sarebbe già rientrato in gruppo e avrebbe potuto iniziare il countdown per il rientro in campo. Non c’è stata tensione sulla scelta perché, dopo un recupero così atteso e delicato, è normale aver fiducia nelle sensazioni del giocatore. Brozo sarà pure un po’ lunatico per indole, ma in campo non si risparmia di certo. Non a caso quest’anno è mancato parecchio alla causa: da quattro mesi, dalla sfida con l’Udinese del 18 settembre, non gioca una gara da titolare di nerazzurro vestito. Più in generale, è assente dal 13 novembre".