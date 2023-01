Brozovic, ancora fastidi al polpaccio: il piano dell’Inter e la data del possibile rientro

Marcelo Brozovic non ci sarà sabato nel match contro la Cremonese: "Brozovic ha ancora fastidio al polpaccio sinistro. Neppure ieri il centrocampista croato si è allenato con la squadra: praticamente impossibile che sia con i compagni sabato a Cremona, l’obiettivo (non scontato) è esserci nella gara di Coppa con l’Atalanta di martedì. In ogni caso, il ritorno sarà graduale: il croato non gioca titolare in nerazzurro dal 18 settembre, oltre quattro mesi fa", conferma La Gazzetta dello Sport che, poi, aggiunge come invece Handanovic dovrebbe tornare a disposizione e sedersi in panchina per la sfida con la Cremonese.