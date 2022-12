Brozovic primo nerazzurro a staccare pass per la semifinale: l’Inter si congratula

Vince, gioisce e stupisce la Croazia di Brozovic che grazie al successo ai rigori contro il Brasile strappa il pass per la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Il centrocampista nerazzurro alla sua terza partecipazione in un Mondiale, è stato schierato titolare ed è rimasto in campo per 114 minuti, dando forza al centrocampo della formazione guidata dal CT Dalic.