GdS – Inter, Brozovic corre verso la Juve. Il croato può rientrare tra i convocati

Buone notizie per Simone Inzaghi sul fronte Brozovic. Il croato ha ripreso a lavorare con il gruppo e sogna la convocazione per il big match

Buone notizie per Simone Inzaghi sul fronte Brozovic. Il croato ha ripreso a lavorare con il gruppo e sogna la convocazione per il big match di domenica sera contro al Juve.

"Di riprendersi il posto da titolare ancora non se ne parla, ovviamente, ma il recupero di Marcelo Brozovic brucia un'altra tappa. Ad Appiano Gentile, infatti, il centrocampista croato ha lavorato per la prima volta in gruppo insieme ai compagni di squadra, seppur parzialmente. Se nei prossimi due giorni sparirà quest'ultimo avverbio, le probabilità di leggere il suo nome nella distinta di Juventus-Inter cresceranno nettamente", spiega Gazzetta.it.

"Brozovic si è fermato in corrispondenza della pausa nazionali di fine settembre e da quel momento ha saltato ben 9 partite: cinque giornate di campionato e quattro di Champions League. Se le sue veci sono state ben fatte da Hakan Calhanoglu con l'ausilio di Henrikh Mkhitaryan come mezzala sinistra, il 29enne non vede l'ora di tornare nella sua cabina di regia. Nove sono anche le sue presenze finora in questa stagione, coronate dai due gol consecutivi in Serie A ai danni di Milan e Torino", aggiunge il portale sportivo.