Inter, niente vacanze per Brozovic e de Vrij: cresce l’ottimismo. Su Lautaro…

Il punto sugli indisponibili di casa nerazzurra: Inzaghi spera di recuperare qualcuno dei suoi titolarissimi

"La squadra ieri mattina ha sostenuto l'ultimo allenamento della settimana ed è scattato il rompete le righe. Con ritrovo fissato per martedì. Brozovic e De Vrij, invece, nei prossimi tre giorni ne faranno solo uno di riposo e gli altri due si recheranno ad Appiano Gentile: per loro niente vacanze, ma sedute di fisioterapia e lavoro sul campo per superare i rispettivi infortuni al polpaccio. La convinzione dello staff tecnico e medico è quella di poter riavere in gruppo il croato già martedì o mercoledì, ma c'è la speranza che pure l'olandese possa essere arruolabile per il big match dell'Allianz Stadium. Si tratterebbe di due recuperi fondamentali, soprattutto quello del regista che ha rinnovato il contratto fino al 2026 ed è carico al massimo. Per quel che riguarda il Toro, fermato dal Covid prima di raggiungere la Seleccion, domani si sottoporrà al tampone di controllo. Se sarà negativo, potrà iniziare l'iter per riprendere ad allenarsi. C'è fiducia di riaverlo in tempi brevi e di schierarlo titolare a Torino al fianco di Dzeko".