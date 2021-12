GdS – Brozovic, per i pregi basta questa fotografia. Ma c’è un difetto

La Gazzetta dello Sport valuta così la prova di Marcelo Brozovic nell'ultima sfida del 2021 contro il Torino

Non era al meglio, ma non si è visto minimamente. Un’altra prova più che positiva ieri per Marcelo Brozovic, che ha rallentato nella rifinitura mattutina, ma è riuscito comunque a giocare con il Torino. Una prova da 7 per La Gazzetta dello Sport, che ha analizzato così il suo rendimento: “Partiamo dal difetto? La conclusione in porta non è il suo forte. Sui pregi, basta una fotografia: non appena il Toro gli concede spazio, lui costruisce l’azione che vale tre punti”, si legge.