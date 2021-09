Brozovic: “Potevamo essere sul 3-0, abbiamo giocato senza paura ma dovevamo segnare”

Le parole del centrocampista croato dell'Inter, Marcelo Brozovic, miglior giocatore della sfida contro il Real Madrid di Champions

"Il premio? Un po' pesa, ma non fa niente... Quando perdi una partita è così. Abbiamo giocato troppo bene nel primo tempo, dovevamo essere 3-0 minimo ma non abbiamo fatto gol. Poi abbiamo preso un gol che non si può prendere in Champions. Differenze col Real Madrid Oggi non abbiamo visto differenze ma se non fai gol poi lo prendi. Abbiamo giocato bene però alla fine è così... Se non fai gol perdi la partita. Come si esce? Meglio dimenticare subito, ma si può guardare indietro per vedere cosa abbiamo bene e dove dobbiamo migliorare. Subito guardiamo alla prossima perché si gioca ogni 3 giorni e non c'è tempo per pensare. Cosa mi è piaciuto di più? Come abbiamo giocato, senza paura, sempre in avanti e quando non c'era possibilità abbiamo girato. Loro erano in difficoltà, è mancato solo il gol".