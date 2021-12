GdS – Inter, Inzaghi pensa al campionato: Brozovic esce dal campo furioso

Il centrocampista croato, anche ieri uno dei migliori fra i nerazzurri, non ha particolarmente gradito il cambio

Con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già in tasca, l'Inter si è presentata a Madrid senza troppe pressioni. Lo si è capito anche dalle scelte di Simone Inzaghi che, dopo solamente un'ora di gioco e con la gara ancora in bilico, ha deciso di sostituire elementi fondamentali come Brozovic, Calhanoglu e Dzeko per concedere loro un po' di riposo in vista dei prossimi impegni stagionali. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Già in parità numerica, al quarto d'ora della ripresa, Simone Inzaghi aveva cominciato a pensare al campionato: fuori Brozovic, Calhanoglu e Dzeko, dentro Vidal, Vecino e Sanchez. Sotto di un uomo, ha tolto un'altra punta (Lautaro) e immesso Gagliardini per il 5-3-1 della dignitosa resistenza".