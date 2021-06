Boom! I fan della Lega Serie A premiano Brozovic per l’esultanza dell’anno

Il centrocampista nerazzurro riceve un riconoscimento speciale per il suo estro in campo

Boom! Marcelo Brozovic riceve un riconoscimento speciale per il suo estro in campo e in particolare per il suo modo di esultare. I fan della Lega Serie A hanno infatti votato la sua esultanza della bomba dopo il gol segnato alla Roma come la celebrazione più bella dell’intero campionato terminato con la vittoria dello scudetto dei nerazzurri. Il croato ha battuto in finale Luis Muriel.