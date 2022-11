Croazia-Canada, Eustaquio: “Da Modric a Brozovic, tutti grandi calciatori”

Alla conferenza stampa del Canada, quella che precede la partita contro la Croazia, era presente insieme al ct John Herdman, anche il centrocampista del Porto Stephen Eustaquio. «Mi aspetto una partita difficile, in cui devi giocare ai massimi livelli. Questa è una partita fondamentale e noi siamo pronti. Per essere giocatori migliori bisogna anche essere brave persone. Abbiamo lavorato sui dettagli, ci fidiamo dell'allenatore e dobbiamo ringraziarlo per essere qui», ha detto il calciatore.