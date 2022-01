Brozovic, entro fine gennaio il rinnovo con l’Inter. Due club per Satriano in uscita

Proseguono le trattative per il prolungamento del contratto del centrocampista con l'Inter, in uscita il giovane attaccante

In attesa di capire se l'Inter riuscirà a regalare a Inzaghi un esterno sinistro, proseguono le trattative per blindare un elemento chiave della formazione nerazzurra.

"Si avvicina il rinnovo di Brozovic. Ancora non è stato definito ma entro fine gennaio si conta di arrivare all’accordo totale. La fiducia comunque aumenta sempre di più e i colloqui possono proseguire anche in questi giorni in cui Steven Zhang è a Milano. Uscite: per Satriano favorito il Brest sul Basilea", riporta Sky Sport.