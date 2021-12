Inter-Brozovic, ecco quando può arrivare la fumata bianca. Perisic, parti distanti

Situazione differente per quanto riguarda i rinnovi dei due croati, entrambi in scadenza di contratto a giugno

"Il prossimo sarà Brozovic, in scadenza nel giugno 2022. Il centrocampista croato - in questi giorni in vacanza in patria, ieri ha postato su Instagram una foto in cui si allena sulla neve - sta trattando da mesi il prolungamento. Il suo entourage composto dal papà e da una legale di fiducia, ha incontrato Ausilio un paio di volte. Rimane distanza fra la richiesta di 7 milioni e l'offerta da 5.5, ma con il nuovo anno e un nuovo faccia a faccia è possibile che arrivi l'attesa fumata bianca intorno ai 6 milioni. Se lo augurano tutti, a partite da Inzaghi. Più difficile invece la questione per Perisic, pure lui in scadenza nel giugno prossimo: l'esterno croato sta vivendo una seconda gioventù, ma all'alba dei 33 anni chiede un ingaggio da 6 milioni per tre stagioni, fuori portata per l'Inter che non vorrebbe andare oltre un biennale da 3.5".