Brozovic fa impazzire con un bel gesto una community di tifosi dell’Inter

L’Inter ha tifosi in ogni parte del mondo. In queste ore quelli che si trovano nelle zone dei Balcani hanno preso d’assalto le fanpage su Facebook per dire grazie a Marcelo Brozovic.

Il giocatore nerazzurro ha saputo, proprio dai sostenitori interisti, di una ragazza e del suo bisogno di un’operazione all’anca. Per questo era stata creata una pagina di raccolta fondi su gofoundme per chiedere una donazione a chi poteva permettersi di aiutarla.

Il centrocampista ha chiesto dove doveva mandare la sua donazione e ha anche chiesto massimo riserbo sulla situazione. Ma sulla pagina è stata pubblicata la donazione con nome, cognome e soldi versati.

Anche grazie a quel versamento la giovane si è operata e il link della raccolta è stato presto chiuso. I tifosi sono letteralmente impazziti per il gesto dell’interista e lo hanno riempito di applausi e di belle parole nei post che raccontano la storia.

La ragazza che si è sottoposta all’operazione ha anche rilasciato una dichiarazione riportata dai media macedoni: “Sono emozionata e felice. Non seguo il calcio, non ne ho sentito parlare di lui, ma gli sono molto grata per il contributo. In ogni caso, dopo aver visto la reazione dei miei cari, mi sono resa conto che si tratta di un giocatore bravo e popolare, ha dimostrato di essere anche una persona buona e umana. Posso solo dirgli che con quanto ha fatto ha migliorato la mia vita”. Epic Brozo.

(Fonte: dribling.mk – slobodenpecat.mk)