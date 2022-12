Ts – Comportamento Brozovic grave danno di immagine per l’Inter. Marotta ha…

Ha scatenato non poche polemiche il video in cui si vede Brozovic e altri giocatori della nazionale croata cantare un coro nazista

Ha scatenato non poche polemiche il video in cui si vede Marcelo Brozovic e altri giocatori della nazionale croata cantare un coro nazista. "I comportamenti di Brozovic rappresentano un grave danno di immagine pure per l’Inter, club che si è sempre distinto nel combattere il razzismo", sottolinea Tuttosport.