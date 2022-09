Sky – Brozovic, infortunio ai flessori: lunedì esami. Inter teme stiramento

Ansia in casa Inter per le condizioni di Marcelo Brozovic: ecco gli aggiornamenti dal sito di Sky sull'infortunio del croato

Ansia in casa Inter per le condizioni di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, squalificato con la Roma, si è infortunato questa sera in Nations League durante la sfida contro l’Austria. Le prime sensazioni sullo stop muscolare arrivano da Sky Sport, in attesa degli esami strumentali delle prossime ore.