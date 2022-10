Brozovic, rientro post Mondiale? CorSera: “No, potrebbe essere in campo già per…”

"Inter e Juventus, rispettivamente a otto e dieci punti dalla vetta, fanno una corsa a sé stante, nel senso che non hanno più alcun margine d’errore, anche se la stagione è lunghissima e finirà solo il 4 giugno: lo scontro diretto fra le due deluse di questo inizio di campionato è in cartellone il 6 novembre, può deluderne una ancora di più. Ma intanto Simone Inzaghi ritrova Lukaku dopo il lunghissimo infortunio (il belga è out dal 28 agosto) e per quella partita potrebbe essere recuperato anche Brozovic, oltre che Di Maria nella sponda juventina e forse Pogba. Quasi un warm up per il Qatar, per gente (ci sono anche Lautaro, Correa, Paredes, Vlahovic, Rabiot, Danilo, Alex Sandro) che ha la possibilità di andare fino in fondo.