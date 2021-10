Inter, Brozovic: “Contento della vittoria, ma c’è una cosa che non mi piace”

Dopo la partita contro lo Sheriff, Marcelo si è detto felice per la vittoria ma ha detto la sua sui miglioramenti da apportare al gioco

Marcelo Brozovic, a Skysport, ha parlato dopo la partita contro lo Sheriff. Il giocatore nerazzurro si è soffermato sulla vittoria ma ha anche sottolineato un problema dell'Inter. «Questa è una vittoria che ci serve per andare avanti. Ora ci aspetta un'altra partita importante, ma sono contento di come abbiamo giocato oggi. Però nel primo tempo abbiamo incassato troppe ripartenze e questo è un aspetto che non mi piace molto. Non dobbiamo prendere gol ad ogni partita e su questo dobbiamo migliorare».