Inter, tifosi in ansia tartassano Brozovic: “Come stai, ci sei domenica?”

Sui social, il centrocampista ha postato una delle foto della gara col Liverpool e due cuoricini nerazzurri. E i sostenitori interisti vogliono sapere come sta

Gli interisti sono in ansia. Quando Brozovic , uscito anzitempo da Anfield per un affaticamento al polpaccio destro (a fine primo tempo era uscito de Vrij per lo stesso problema ma alla gamba sinistra) ha postato sui social due cuoricini nerazzurri per la vittoria ad Anfield, i tifosi hanno assalito di commenti il suo post.

Oltre a complimentarsi con lui per la bella partita (sembra sempre essenziale) i sostenitori nerazzurri lo hanno inondato di domande, tutte dello stesso tenore. "Come stai, Brozo?". "Non fare scherzi, ci servi come l'aria". "Maestro, dicci che stai bene"; "Non farci spaventare, Brozo. Ti prego, per favore, non farci rivedere Barella da regista al posto tuo"; "Non devi farti male mai più". È atteso nelle prossime ore un chiarimento sull'entità del problema del centrocampista che, come si è visto già in altre occasioni, non ha un vero e proprio sostituto nella rosa nerazzurra. Per questo i tifosi, in coro, continuano da settimane a scrivergli: "Firma il rinnovo".