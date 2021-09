In Francia – Brozovic è tornato nel mirino del PSG. Leo osserva questione rinnovo

Il giocatore croato poteva finire al club parigino nel gennaio 2020 in uno scambio con Paredes. Piace ancora al ds brasiliano

In Francia parlano di un rinnovato interesse per Brozovic da parte del Paris Saint-Germain. Spiegano che, secondo fonti attendibili, il croato sarebbe finito nel mirino di Leonardo insieme a Kessiè . Entrambi i giocatori non hanno ancora rinnovato con Inter e Milan.

"Nell'estate del 2020, tutto era completo per la firma del calciatore interista con il PSG. Leandro Paredes avrebbe fatto il percorso inverso e sarebbe sbarcato all'Inter. Ma il calciatore argentino si è rifiutato di lasciare la capitale francese e il 28enne croato è rimasto a Milano", spiega Foot-Sur ricordando vecchie storie del passato. Ma Brozovic è diventato un punto di riferimento per il club nerazzurro e le indiscrezioni italiane parlano di una sua permanenza a Milano. Per ora il rinnovo non c'è stato ma sono attesi sviluppi.