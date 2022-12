Brozovic e Lautaro, serata da avversari in semifinale. Croato record, il Toro cerca riscatto

"Per il croato, soprannominato EpicBrozo, arrivare in fondo rappresenterebbe il bis di quattro anni fa. In Qatar ha già giocato

504 minuti e ha percorso oltre 70 chilometri in cinque partite (16,7, nuovo record assoluto, solo nella gara con il Giappone) nonostante i 30 anni suonati. Al cospetto di Neymar e compagni non ha avuto problemi a calarsi più nel ruolo di interditore che di costruttore e con Modric e Kovacic forma il centrocampo di maggiore qualità, esperienza e palleggio del Mondiale", sottolinea il Giornale.

"Per l’attaccante argentino finora 221 minuti giocati e un Mondiale a più facce: dai gol annullati (due) dal Var contro l’Arabia nella notte del clamoroso ko dell’Albiceleste alla panchina in tre gare consecutive passando per le critiche in patria per i tanti gol falliti (ben quattro le occasioni sprecate con l’Australia e poi quelle fallite con l’Olanda) fino alla rinascita con il rigore qualificazione nella lotteria finale della sfida ai tulipani", aggiunge il quotidiano.