Inter, leader Brozovic. “Non serve capirlo, basta ammirarlo. Adesso ha anche scoperto…”

Altra prestazione fantastica di Marcelo Brozovic che, contro la Roma, ha trovato il secondo gol consecutivo

A chiudere i conti, sul finire del primo tempo contro la Roma, ci ha pensato Marcelo Brozovic. Una giocata sensazionale per quello che è stato il secondo gol consecutivo del croato dopo quello allo Spezia. "È sempre andato a mille all’ora, adesso ha scoperto pure il gusto di segnare: prima di La Spezia aveva dovuto aspettare un anno, per una rete in campionato. Adesso è alla seconda consecutiva. Perché i leader fanno così: quando le partite pesano, vengono fuori: non li aveva mai segnati, due gol consecutivi in Serie A", spiega La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "Brozo ha scelto il momento giusto, proprio il timing del presentatore della serata: signore e signori, l’Inter è questa roba qui. Antonio Conte un giorno si mise a ridere, quando gli chiesero di provare anche solo per un attimo a entrare nella testa di Brozo. Ma lasciate stare, non perdete tempo. Non serve capirlo, Marcelo. Basta solo ammirarlo".