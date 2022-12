Brozovic a riposo col Marocco? Dalic: “Giocherà solo chi è pronto al 100%”

Dopo la brutta sconfitta con l'Argentina, la Croazia ha ricaricato le pile, decisa a conquistare domani la medaglia del terzo posto ai Mondiali ai danni del Marocco rivelazione del torneo. Ne è convinto il ct, Zlatko Dalic, che ha preparato la partita come se fosse la finale: "Ho il massimo rispetto per il Marocco, che è una delle sorprese più grandi, e loro la pensano come noi, quindi giocheranno con la migliore squadra possibile in questo momento, proprio come noi. Domani infatti giocherà solo chi è pronto al 100%. Tutti vorrebbero scendere in campo, ma soppeseremo davvero con attenzione le condizioni di tutti", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa, aggiungendo che deciderà la formazione appena prima della partita.