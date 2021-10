Inter, è ancora Brozovic il man of the match in Champions. Numeri super per il croato

Il centrocampista dell'Inter è stato premiato dalla Uefa come migliori in campo nella sfida di ieri contro lo Sheriff

Marcelo Brozovic è stato proclamato dalla Uefa "Man of the match" di Inter-Sheriff. Si tratta del secondo riconoscimento personale in questa Champions League per il centrocampista croato, già decretato MVP dopo la partita persa a San Siro contro il Real Madrid. In generale i giocatori nerazzurri hanno sempre vinto, fino ad oggi, il premio di migliore in campo dell'UEFA: anche Skriniar ha ricevuto il premio al termine di Shakhtar-Inter.