Europeo, l’Inghilterra batte la Croazia. Brozovic: “Nessuna resa”

Il giocatore dell'Inter ha esordito oggi a Wembley con la sua Nazionale nell'Europeo ma è arrivata una sconfitta

Il giocatore croato ha scritto: "Nessuna resa" e ha postato la foto di gruppo pre-gara scattata con i suoi compagni. Non è stata una partita da sufficienza in pagella quella di Brozo che però non ha nessuna intenzione di mollare. Il centrocampista è stato un punto di riferimento per Conte nell'Inter che ha vinto lo scudetto e dovrebbe essere il perno del centrocampo di Inzaghi. Il suo contratto è in scadenza nel 2022.