Sky – Inter, Brozovic dalla panchina col Bologna. Ma il suo minutaggio aumenterà

Simone Inzaghi ha deciso: partirà dalla panchina Marcelo Brozovic in Inter-Bologna di questa sera. Come riportato da Sky Sport, l'allenatore nerazzurro dopo gli ultimi allenamenti ha scelto: spazio al terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Con il minutaggio di Brozovic che sicuramente aumenterà, ma soltanto nella ripresa del match in programma a San Siro.