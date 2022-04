Brozovic, recupero prudente ed accurato. “In estate si dovrà cercare regista alternativo”

Indispensabile per la squadra nerazzurra: Marcelo dovrà avere in futuro qualcuno che possa dargli una mano nel suo ruolo

È stato un recupero prudente. Con calma Brozovic è tornato ad allenarsi con i compagni e ci sarà per la partita con la Juventus. Imprescindibile per Inzaghi e la sua Inter, Marcelo deve essere in campo per la gara più importante e per questo si è pensato ad un programma personalizzato che gli permettesse di esserci. Un dosaggio accuratissimo, sarebbe stato inutile forzare quando tanti giocatori erano ancora via o in fase di ritorno dopo le partite delle nazionali.