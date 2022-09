Brozovic, il fattore San Siro e Barella: l’Inter torna alla vittoria e regala tre spunti

L'Inter torna a vincere. Una vittoria sofferta contro un ottimo Torino. La gara contro i granata offre diversi spunti statistici evidenziati dal club nerazzurro: "Marcelo Brozovic ha segnato il suo secondo gol in campionato. Seconda partita di fila a segno per il croato dopo la rete nel derby: in 239 gare di Serie A era successo solamente in un'altra occasione, ad aprile 2022 contro Spezia e Roma. Il numero 77 nerazzurro è anche l'unico centrocampista ad avere segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime otto stagioni di Serie A".