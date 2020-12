In casa Inter c’è preoccupazione per le condizioni di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è uscito al 67′ della sfida contro il Napoli per una contusione al retropiede sinistro, vicino alla caviglia.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, in vista della sfida contro lo Spezia nelle prossime ore Brozovic si sottoporrà ad alcuni accertamenti per valutare le condizioni e capire se sarà disponibile domenica alle 15 a San Siro contro i liguri.