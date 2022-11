Bruno Fernandes ‘attacca’ Joao Mario: “Così rovini tutte le prime pagine dei giornali”

Di fronte alla presunta polemica tra Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, Joao Mario ha spiegato come stanno realmente le cose

Di fronte alla presunta polemica tra Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, in conferenza stampa Joao Mario ha spiegato che "tutto era solo uno scherzo" tra i due compagni di squadra nel Manchester United e in Nazionale. Spiegazione dell'ex Inter che ha meritato una scatenato la reazione da parte di Bruno Fernandes. "Oh Joao, ecco che così rovini le prime pagine dei giornali", ha scritto sui social.