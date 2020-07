Bruno: “Mi voleva anche l’Inter, ma con la Juve non c’era partita: firmai in bianco”

Pasquale Bruno come al solito senza peli sulla lingua. L’ex difensore della Juventus ha rilasciato un’intervista a Repubblica: “Boniperti e il mio arrivo alla Juventus? Neppure mi disse quanto mi avrebbe dato di stipendio, firmai in bianco, mi voleva anche l’Inter ma non c’era partita. Oggi nessun giocatore farebbe una cosa simile, neanche l’ultimo dei pivelli. Noi eravamo matti e romantici. Il Var? Il marchingegno che rende insopportabili le partite. Il Var non è giustizia, è un’illusione ottica. Quando giocavo, solo l’arbitro sapeva se la mia mano addosso a Maradona era davvero fallo, cosa ne può capire una telecamera? È tutto distante, virtuale, infatti la gente non si affeziona più“.