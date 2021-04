Bruscolotti: “Serie A senza Juve, Milan e Inter? Mi piacerebbe. Potrebbero vincere tutte”

Il pensiero dell'ex capitano del Napoli a proposito dell'eventuale estromissione dal campionato delle tre big italiane coinvolte nel progetto di Superlega

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. A proposito della Superlega ha dichiarato: "Ormai non c'è più passione per il calcio, gira tutto intorno al denaro. Ma una Serie A senza Juventus, Milan ed Inter mi piacerebbe tanto, anche perché tutte le squadre avrebbero modo di vincere il campionato. Sarei molto contento se capitasse".