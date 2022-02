Brustia: “Pareggio amaro con la Juve. Con l’Empoli in campo con lo stesso atteggiamento”

A pochi giorni dalla sfida, Martina Brustia ha raccontato ai microfoni di Inter Tv come la squadra si stia preparando alla gara

MILANO- Dopo la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, le nerazzurre tornano a giocare in campionato e affrontano l'Empoli domenica alle 14.30h. A pochi giorni dalla sfida, Martina Brustia ha raccontato ai microfoni di Inter Tv come la squadra si stia preparando alla gara: "Il risultato contro la Juventus è un pareggio amaro che è arrivato nel finale: purtroppo il calcio è anche questo, le partite durano novanta minuti. Il risultato non deve comunque distrarci dalla prestazione che abbiamo fatto perchè siamo consapevoli di aver messo in campo coraggio e la consapevolezza di aver messo in difficoltà la prima in classifica. La Juventus è sulla carta una squadra più forte di noi ma abbiamo dimostrato che non dobbiamo temere nessuno e possiamo giocarcela contro chiunque."