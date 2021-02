Bruun: “Eriksen? Per l’Inter è ancora un giocatore importante. Quello che mi interessa…”

Morten Bruun, ex calciatore (ha vinto l’Europeo con la Danimarca) e allenatore, ha commentato la situazione di Christian Eriksen. Il centrocampista nerazzurro sembrava a un passo dall’addio, ma la nuova collocazione tattica trovata da Conte, ha cambiato ogni scenario: “L’interesse a prendere Eriksen non c’è stato. Non so se sia qualcosa che abbia a che fare con le richieste di Eriksen o dell’Inter, ma nessun club ha voluto disperatamente prenderlo”, dice Bruun e continua: “L’Inter pensa di avere ancora un giocatore importante in Eriksen e quindi lo tiene. Ma ora non credo che vada tutto bene all’Inter grazie a Christian, anche se ultimamente ha giocato di più. La Coppa Italia ha un’importanza relativa in Italia, quello che mi interessa è vederlo giocare di più in campionato“.

(bt.dk)