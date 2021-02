Bucciantini: “Ronaldo fa i gol, Lukaku fa giocare la squadra. Nessuno come lui nella manovra”

Intervenuto a Sky Sport il giornalista Marco Bucciantini ha parlato dei due centravanti protagonisti della sfida di domani tra Juve e Inter: Ronaldo e Lukaku.

“Ronaldo ha dei numeri infiniti. Lukaku fa giocare meglio tutta la squadra, Ronaldo fa i gol. Le due squadre non sono le stesse senza di loro. Ronaldo può toccare 4 partite e fare due gol, Lukaku può toccarne 50 e segnano due compagni. Non c’è un giocatore che fa girare la squadra come Lukaku. Ronaldo fa vincere le partite”.