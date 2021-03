Bucchi: “Scudetto? Inter brillante e con una competizione: era già la favorita perché…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore e ora allenatore ai microfoni di TuttoMercatoWeb sull'Inter e la corsa allo Scudetto

L'ex calciatore e ora allenatore, Cristian Bucchi, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della corsa Scudetto dopo il 24esimo turno: "Nelle previsioni di inizio stagione, per continuità tecnica e di squadra, dopo aver fatto un primo anno importante di conoscenza, tutti consideravano l’Inter favorita per lo Scudetto. Poi un pelo sotto c’era la Juve perché è arrivato un nuovo allenatore. E poi ci aspettavamo la solita Roma, la Lazio, il Napoli e così via. Mentre il Milan ha dato un senso a questa stagione facendo credere di poter fare qualcosa di grande".